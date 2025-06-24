شكرا لقرائتكم خبر عن 20 سؤالا.. الخلاصة فى مادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد طلاب وطالبات الثانوية العامة لأداء امتحان مادة الفيزياء، يوم الخميس المقبل 26 يونيو 2025، وذلك رابع أيام امتحانات العام الدراسي 2024 – 2025، والتي بدأت 15 يونيو وتستمر حتى 10 يوليو.

ويقدم ”الخليج 365” مراجعة لـ مادة الفيزياء، تتضمن مجموعة من التدريبات والأسئلة بنظام الاختيار من متعدد المتوقعة التي تم إعدادها بعناية من قِبَل خبراء المادة ومعلمي وزارة التربية والتعليم، وذلك في إطار دعم طلاب الصف الثالث الثانوي في الاستعداد للامتحانات النهائية.



الخلاصة في الفيزياء



أهم الأسئلة في الفيزياء لطلاب الثانوية العامة



مراجعة الفيزياء

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وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات تشمل توزيعًا دقيقًا لعدد الأسئلة وطبيعتها في كل مادة، بما يحقق التوازن في قياس المهارات المختلفة لدى الطلاب من تحليل وفهم وتطبيق واستيعاب، مشيرة إلى أن الدرجات موزعة على جزئيات الامتحان وهناك أسئلة بدرجة وأسئلة أخرى بدرجتين.

وأوضحت أن امتحان مادة الفيزياء، فيضم الامتحان 46 سؤالًا، تشمل 2 سؤال مقالي و44 اختيارا من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.