شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية بمدارس المتفوقين يؤدون اليوم امتحان اللغة الإنجليزية والان مع تفاصيل الخبر

يؤدي طلاب الثانوية بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM)، اليوم الثلاثاء 24 يونيو الجارى، اختبار مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين، فى النظامين الجديد والقديم امتحان اللغة العربية ورقة ثانية.

وكان قد أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) الأحد 22 يونيو الجارى وعددهم (1650) طالبًا وطالبة اختبار مقاييس المفاهيم (الكيمياء) فى 16 لجنة، كما أدى 295 طالبًا وطالبة من مدارس المكفوفين، بالنظامين الجديد والقديم)، امتحان مادة اللغة العربية ورقة أولى فى26 لجنة.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالالتزام بتوزيع أوراق الأسئلة مع بداية توقيت الامتحان، وضمان دخول الطلاب إلى مقار اللجان في الوقت المحدد دون تأخير، مع التأكيد على الدقة في تفتيش جميع الطلاب، مع ضرورة متابعة مسؤولي التطوير التكنولوجي على مستوى الإدارات التعليمية لمنظومة كاميرات المراقبة داخل اللجان أثناء فترة انعقاد الامتحان، مع سرعة إبلاغ رئيس اللجنة بأي مشكلة قد تطرأ على الكاميرات، لضمان توثيق جميع الأحداث داخل اللجنة، والحفاظ على انتظام وانضباط سير العملية الامتحانية.



