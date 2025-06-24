شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى أسئلة التاريخ لطلاب الثانوية العامة.. مهم تعرفها قبل الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثيرٌ من طلاب وطالبات الثانوية العامة (الشعبة الأدبية)، عن أسئلة استرشادية لامتحان مادة التاريخ، تساعدهم على الإلمام بأهم أجزاء المنهج والتدريب على أسئلة امتحان نهاية العام الدراسي، الذي يعقد الخميس المقبل 26 يونيو الجاري.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” في السطور التالية عددًا من الأسئلة الاسترشادية لامتحان مادة التاريخ بنظام (الاختيار من متعدد)، حيث يشمل امتحان نهاية العام الدراسي 46 سؤالًا، بينها 2 سؤال مقالي و44 اختيارًا من متعدد، وذلك بإجمالي 60 درجة.



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يأتي ذلك ضمن المراجعات النهائية، التي يقدمها ”الخليج 365” لطلاب الثانوية العامة في المواد الدراسية، بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمي المواد في وزارة التربية والتعليم.

وأدى طلاب الثانوية العامة فى النظام الجديد الأحد 15 يونيو امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 17 يونيو 2025 امتحان اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية.

ويدؤي الطلاب الخميس 26 يونيو 2025 امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ، والأحد 29 يونيو امتحان اللغة الأجنبية الأولى، والخميس 3 يوليو 2025 امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا، والأحد 6 يوليو 2025 امتحان الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء.