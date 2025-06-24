شكرا لقرائتكم خبر عن القس مقار: صوم الرسل أقدم الأصوام بالكنيسة القبطية وخاص بالخدمة والان مع تفاصيل الخبر

أكد القس مقار ليشع، كاهن كنيسة العذراء بالقصيرين، أهمية صوم الرسل في الحياة الكنسية، مشيرًا إلى أنه أقدم صوم عرفته الكنيسة القبطية منذ نشأتها، حيث صامه الآباء الرسل كبداية لخدمتهم، كما أشار إليه السيد المسيح بقوله: "ولكن حينما يُرفع عنهم العريس، فحينئذ يصومون".

وأوضح القس مقار فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن صوم الرسل هو صوم خاص بالخدمة والكنيسة، لافتًا إلى أن المسيح نفسه بدأ خدمته على الأرض بالصوم أربعين يومًا، كذلك فإن الآباء الرسل صاموا قبل بدء رحلاتهم، مضيفًا: "فى صوم الرسل اجتمعت عناصر روحية غاية في العمق: الصوم، الصلاة، الخدمة، والتوجيه الإلهي بعمل الروح القدس. وقد حدثت رؤى وتوجيهات أثناء الصوم، كما في حالة القديس بطرس الرسول الذي رأى السماء مفتوحة ورؤيا قبول الأمم أثناء صومه".

وأشار إلى أن هناك أنواعًا مختلفة من الأصوام في الكنيسة، منها أصوام التوبة مثل صوم أهل نينوى، وأصوام الاستعداد للنعمة كالأصوام التي تسبق الأسرار المقدسة، ولكن يتميز صوم الرسل بأنه صوم من أجل الخدمة والكنيسة، قائلًا: "نصوم لكي نخدم ونحن في حالة روحية".