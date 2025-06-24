شكرا لقرائتكم خبر عن أهم أسئلة الجبر لطلاب الثانوية العامة.. اختبر مذاكرتك قبل الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثيرٌ من طلاب وطالبات الثانوية العامة عن نماذج استرشادية لامتحان الجبر والهندسة الفراغية، تساعدهم على الإلمام بأهم أجزاء المنهج والتدريب على أسئلة الامتحانات والاستعداد لأداء امتحان نهاية العامة الدراسي 2024-2025.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” عددًا من الأسئلة في مادة الجبر بنظام (الاختيار من متعدد)، وذلك ضمن المراجعات النهائية التي يتيحها لطلاب الثانوية العامة في المواد الدراسية، بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمي المواد في وزارة التربية والتعليم؛ لمساعدتهم على الإلمام بالمناهم الدراسية والتدريب على شكل أسئلة الامتحانات.





























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وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحان مادة الرياضيات التطبيقية يتضمن 20 سؤالًا، بينها 2 سؤال مقالي و18 اختيارا من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية 30 درجة، 26 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية، أما امتحان مادة الرياضيات البحتة، فيتضمن 20 سؤالًا، بينها 2 سؤال مقالي و18 اختيارا من متعدد، وتبلغ الدرجة النهائية 30 درجة، 26 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

وأكدت الوزارة، أن الأسئلة موزعة على المنهج الدراسى لكل مادة حسب الوزن النسبى للمواصفة الامتحانية، وبما يتوافق مع كل مادة دراسية، موضحة أن الأسئلة تخاطب المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة والعليا للطلاب.