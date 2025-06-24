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ترامب: إيران ستبدأ وقف النار تليها إسرائيل بعد 12 ساعة

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ترامب: إيران ستبدأ وقف النار تليها إسرائيل بعد 12 ساعة

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القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمن

الثلاثاء، 24 يونيو 2025 01:15 ص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران ستبدأ بوقف النار وسوف تليها اسرائيل في اللحظة الاخيرة بعد 12 ساعة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك اتفاق كامل بين إسرائيل وإيران على أنه سيكون هناك وقف كامل وشامل لإطلاق النار.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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