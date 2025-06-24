شكرا لقرائتكم خبر عن بحوث البساتين: درجة الحرارة المثلى لنمو الطماطم ما بين 15 و28 درجة مئوية والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة انتصار مصطفى، الباحث بقسم تربية الخضر بـ معهد بحوث البساتين، أن الطماطم تصنف ضمن الخضراوات وليست الفاكهة، موضحة أن الخضراوات هي نباتات عشبية تقضي في الأرض فترة تتراوح بين 4 إلى 5 أشهر قبل إزالتها، بخلاف الفاكهة التي تكون أشجارًا معمرة.

أضافت أن هناك 5 عروات لـ زراعة الطماطم، وأن الفترة الحالية تتناسب مع العروة الصيفية العادية التي تزرع في شهر أبريل وتحصد في شهري يونيو ويوليو، مشيرة إلى أن هناك تحديات تواجه العروة النيلية التي تزرع شتلاتها في شهري يونيو ويوليو ويقابلها ارتفاع شديد في درجات الحرارة وانتشار الفيروسات.

وأوضحت أن المشكلات التي يسببها ارتفاع درجات الحرارة على الطماطم، حيث أن معدل التنفس يصبح عاليًا مما يؤدي إلى معدل هدم أكبر من البناء، فينتج عنه نمو خضري صغير، مشيرةً إلى أن الحرارة المرتفعة تسبب ظاهرة بروز الميسم التي تؤدي إلى قلة نسبة العقد في الزهور الخنثى.

وأكدت أن درجة الحرارة المثلى لنمو الطماطم تتراوح بين 15 و28 درجة مئوية، والأفضل ما بين 23 و28 درجة مئوية، محذرةً من أن تجاوز الحرارة 35 درجة يؤدي إلى موت حبوب اللقاح، وأن تجاوزها 38 درجة يتسبب في لفحة الشمس التي تدمر الأنسجة المقابلة لأشعة الشمس وتجعلها عرضة للفطريات مما يقلل نسبة الثمار الصالحة للتسويق.

