شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يعزى بطريرك أنطاكية للروم الأرثوذكس فى ضحايا كنيسة مار إيلياس والان مع تفاصيل الخبر

أجرى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مكالمة هاتفية، اليوم، مع البطريرك يوحنا العاشر يازجي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، للتعزية في الهجوم الإرهابى الذى طال كنيسة مار إيلياس فى دمشق.

وأعرب قداسته خلال الاتصال الهاتفى عن مشاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القلبية لأسر الشهداء والمصابين فى أحزانهم وآلامهم.

وأكد قداسته على إدانة مثل هذه الأعمال الشريرة، مصليًّا من أجل سلام الكنيسة وبلاد سوريا والشرق الأوسط، والعالم أجمع.



