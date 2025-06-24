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البابا تواضروس يعزى بطريرك أنطاكية للروم الأرثوذكس فى ضحايا كنيسة مار إيلياس

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البابا تواضروس يعزى بطريرك أنطاكية للروم الأرثوذكس فى ضحايا كنيسة مار إيلياس

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القاهرة - سامية سيد - كتب: محمد الأحمدى

الإثنين، 23 يونيو 2025 11:59 م

أجرى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مكالمة هاتفية، اليوم، مع البطريرك يوحنا العاشر يازجي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، للتعزية في الهجوم الإرهابى الذى طال كنيسة مار إيلياس فى دمشق.

وأعرب قداسته خلال الاتصال الهاتفى عن مشاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القلبية لأسر الشهداء والمصابين فى أحزانهم وآلامهم.

وأكد قداسته على إدانة مثل هذه الأعمال الشريرة، مصليًّا من أجل سلام الكنيسة وبلاد سوريا والشرق الأوسط، والعالم أجمع.


 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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