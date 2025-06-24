شكرا لقرائتكم خبر عن خالد أبو المكارم: السوق الأفريقى الأهم لمصر لقربه الجغرافى والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن الدولة شهدت طفرة فى حجم الصادرات خلال الربع الأول حتى إبريل 2025 بزيادة قدرها 15% عن العام الماضى لعدة عوامل.

وأضاف خالد أبو المكارم، خلال مداخلة عبر زووم لقناة إكسترا نيوز، أنه من يناير حتى إبريل العام الماضى كنا 2.7 مليار دولار حجم الصادرات المصرية وارتفع فى أبريل 2025 إلى 3.2 مليار دولار تقريبا وكان لها عوامل كثيرة.

ولفت خالد أبو المكارم إلى أن من بين هذه العوامل هو تنوع المنتجات المصرية ما بين أسمدة وعبوات زجاجية ولدائن وبويات وأسمدة غير عضوية، مؤكدا أن السوق الأفريقى سوق كبير ومصر طرقته بقوة، كما زاد حجم صادراتنا ووصل إلى 3.9 مليار دولار خلال الخمس أشهر الأولى من هذا العام.

وأوضح خالد أبو المكارم أن السوق الأفريقي هو الأهم لمصر لقربه الجغرافي وبدأنا إنشاء مراكز لوجستية بعدة دول.