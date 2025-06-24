شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تستضيف اجتماعا حول الحلول الرقمية بمشاركة نيجيريا وكينيا وزيمبابوي والان مع تفاصيل الخبر

شارك الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في فعاليات اللقاء الإفريقي رفيع المستوى المنعقد في القاهرة، بمشاركة مؤسسة جيتس، وبحضور عدد من الهيئات التنظيمية الوطنية الإفريقية، إلى جانب نخبة من الشركاء الدوليين المعنيين بتطوير الأنظمة الصحية وتنظيم السوق الدوائي، يأتي اللقاء في إطار مناقشة تعزيزاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم التكامل الإفريقي بمجال الرعاية الصحية والتنظيم الدوائي.

شهد اللقاء حضور الدكتور دانيال هارتمان، مديرالتنمية المتكاملة بادارة الصحة العالمية بمؤسسة جيتس، د. ديفيد موكانغا نائب مديــــر التنظيـــم الـــدوائي فــي أفريقيــــــــا ، أ.د. موجي أديي المديرة العامة للوكالة الوطنية لادارة ومراقبة الأغذية والأدوية بنيجيريا، د. فريد سيوي، رئيس هيئة تنظيم الأدوية الكينية، والدكتور ريتشارد روكواتا، رئيس هيئة الأدوية بزيمبابوي وممثلى مؤسسة جيتس الدكتورة أمل غوليــــــة، كبير مسئولي البــرامج - منظومة علوم البيــانات –، والسيدة لورين دانكز، مسئول برامـــج - التنظيم الدوائي فــي إفريقيا،. كما شاركت الدكتورة باربارا جلوفر ممثلا عن منظمة النيباد.

يُعد اللقاء منصة استراتيجية لتبادل الخبرات بين الجهات التنظيمية الإفريقية، واستعراض أفضل الممارسات الدولية في استخدام الذكاء الاصطناعي، بما يعزز جهود بناء بنية تنظيمية موحدة، قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية والتكيف مع التحولات الرقمية في المجال الصحي.

وفي كلمته الترحيبية، أكد الدكتور الغمراوي أن استضافة مصر لهذا الحدث تعكس التزامها الراسخ بدورها القيادي في تطوير النظم الصحية والتنظيمية داخل القارة الإفريقية، مشددًا على أهمية تمكين الدول من تبني الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول لتعزيز كفاءة الأنظمة الرقابية، وضمان أمن وجودة الأدوية والخدمات الصحية.

خلال اللقاء، عرضت هيئة الدواء المصرية مخرجات مشروع الذكاء الاصطناعي الذي تتبناه، والذي يتضمن تطوير سير عمل رقمي، وتحسين الواجهة البصرية للنظام الرقابي، إلى جانب تعزيز التكامل بين قواعد البيانات لضمان دقة وسرعة اتخاذ القرار.

وتضمّن اللقاء عروضًا تقديمية من خبراء وممثلين دوليين حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال التنظيمي، تلاها جلسات نقاش تفاعلية تناولت أبرز التحديات والدروس المستفادة، بالإضافة إلى جلسات متخصصة لبحث الرؤى الإقليمية بشأن تطوير الأطر والسياسات الداعمة للتكنولوجيا في النظم الدوائية، بالإضافة إلى تعزيز سبل إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الرقابي الدوائي، ومناقشة التحديات والفرص في توحيد الأطر التنظيمية بين الدول الإفريقية، كما استعرض المشاركون نماذج لتجارب ناجحة في هذا المجال، مؤكدين على أهمية التعاون المؤسسي لبناء منظومة صحية أكثر مرونة وابتكارًا في القارة.

كما أعرب الدكتور دانيال هارتمان، مدير التنمية المتكاملة بادارة الصحة العالمية بمؤسسة جيتس، عن بالغ تقديره للدور الريادي الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية في تعزيز البنية التنظيمية داخل القارة الإفريقية، مؤكدًا أن الهيئة تمثل نموذجًا يُحتذى به في تبني التكنولوجيا الحديثة ودمج أدوات الذكاء الاصطناعي في النظم الرقابية الصحية، مشيداً بدور هيئة الدواء المصرية كشريكًا استراتيجيًا أساسيًا في بناء مستقبل تنظيمي ذكي وأكثر تكاملًا في إفريقيا، ونعرب عن فخرنا بالتعاون المشترك في هذا المسار الطموح.

ومن جانبه، ثمّن الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، هذه الإشادة، مؤكدًا أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها بناء منظومة رقابية قارية متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي كأداة تمكين، قائلاً: "شراكتنا مع مؤسسة جيتس تمثل نقطة إنطلاق حقيقية نحو تكامل تنظيمي إفريقي مستدام قائم على الابتكار الرقمي."

يعكس اللقاء توجه مصر نحو بناء تحالفات إفريقية فاعلة في مجالات التنظيم الصحي والتحول الرقمي، تأكيدًا على مكانتها كمركز إقليمي للابتكار التنظيمي، وكشريك أساسي في صياغة مستقبل صحي أكثر ذكاءً وأمانًا لشعوب القارة.