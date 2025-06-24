شكرا لقرائتكم خبر عن توقف الحركة في مطارات العراق.. والكويت تعلق رحلات المغادرة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت السلطات العراقية، إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران الدولية، نتيجة للتوترات العسكرية بالمنطقة، وعلى الفور توقفت الحركة في مطار البصرة الدولي.

كما أعلنت السلطات الكويتية، تعليق رحلات المغادرة بسبب التطورات الإقليمية.

وقد أغلقت كل من الإمارات والبحرين وقطر، بعد أن قصفت إيران قاعدة العديد الأمريكية في الدوحة.

وقصفت إيران قاعدة العديد الأمريكية في قطر.