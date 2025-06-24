شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الطيران: المجال الجوي المصري يعمل بكفاءة كاملة وبصورة طبيعية والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الطيران المدني، اليوم الإثنين، إنه في ضوء التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة الإقليمية، وإغلاق المجالات الجوية بصفة مؤقتة لبعض الدول الجوار، تؤكد الوزارة أن المجال الجوي المصري يعمل بكفاءة كاملة وبصورة طبيعية، وأن حركة الملاحة الجوية بجميع المطارات المصرية منتظمة وآمنة.

وأضافت وزارة الطيران في بيان لها، انه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة الدولي وكافة المطارات المصرية، استعدادًا لإستقبال الرحلات الجوية التي قد يتم تحويل مسارها إلى المطارات المصرية نتيجة تلك المتغيرات الإقليمية، مع التأكيد على الجاهزية التامة من حيث الإمكانات التشغيلية والفنية والبشرية.

وأوضحت أنه يجري تنسيق كامل ومباشر مع جميع شركات الطيران العاملة في المطارات المصرية، لضمان استمرار الانسيابية في الحركة الجوية وتقديم أعلى مستويات الخدمة والسلامة.

وتؤكد الوزارة كذلك انتظام حركة الطيران داخل المجال الجوي المصري وفي جميع مطارات الجمهورية، موضحة أن الموقف يتم متابعته على مدار الساعة من خلال غرف العمليات المركزية وإدارة الأزمه بالوزارة، وبالتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة والجهات المعنية بالدولة.

ويجري أيضًا تنسيق دائم و مستمر مع جميع الجهات الدوليه المختصة، لمتابعة تطورات الأوضاع لحين إعادة فتح المجالات الجوية التى تم إغلاقها، وذلك في ظل متابعة دقيقة وحثيثة لكافة المستجدات الإقليمية والدولية للتعامل الفوري والمهني مع أي مستجدات طارئة.