شكرا لقرائتكم خبر عن إيران: القاعدة الأمريكية بعيدة عن المرافق الحضرية والمناطق السكنية فى قطر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمنالإثنين، 23 يونيو 2025 08:27 م
قالت إيران، إن القاعدة الأمريكية بعيدة عن المرافق الحضرية والمناطق السكنية في قطر، وذلك حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في خبر عاجل لها.
وأطلقت إيران 6 صواريخ على قواعد أمريكية في قطر. وكان موقع "اكسيوس"، قال إن "الولايات المتحدة تستعد لهجوم إيراني على قواعد أمريكية في دول الخليج".
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