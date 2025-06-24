شكرا لقرائتكم خبر عن إيران: القاعدة الأمريكية بعيدة عن المرافق الحضرية والمناطق السكنية فى قطر والان مع تفاصيل الخبر

قالت إيران، إن القاعدة الأمريكية بعيدة عن المرافق الحضرية والمناطق السكنية في قطر، وذلك حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في خبر عاجل لها.

وأطلقت إيران 6 صواريخ على قواعد أمريكية في قطر. وكان موقع "اكسيوس"، قال إن "الولايات المتحدة تستعد لهجوم إيراني على قواعد أمريكية في دول الخليج".