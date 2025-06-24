شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت والإمارات والبحرين تفتح أجواءها أمام حركة الطيران الدولية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت كل من الكويت والإمارات والبحرين، إعادة فتح اجوائها أمام حركة الطيران الدولية، بعد أن قصفت إيران قاعدة العديد في قطر، ردا على الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية في فوردو نظنز وأصفهان في الجمهورية الإسلامية.

وأعلنت السلطات الإيرانية قصف العديد من القواعد الأمريكية في دول الخليج، بداية من قاعدة العديد في دولة قطر، وعلى الفور أطلقت صافرات الإنذار في دول الكويت والسعودية والبحرين والعراق وسوريا.

وأدانت كل من مصر والسعودية والإمارات والأردن والكويت، ولبنان وفرنسا وسلطنة عمان والعراق والسويد والبحرين والمغرب وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والصومال وفلسطين، الهجوم الإيراني الذي استهدف قاعدة العديد في دولة قطر، كما حذرت روسيا مواطنيها في الدوحة من الإقامة الطويلة.

وقد أدانت جميع البيانات الهجوم وأعربت عن تضامنها مع دولة قطر. وأفاد المسؤولون القطريون والأمريكيون بعدم وقوع أي إصابات حتى الآن جراء الهجوم، الذي جاء ردًا على الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع نووية إيرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع.