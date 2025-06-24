شكرا لقرائتكم خبر عن المرشد الإيراني: لم نعتد على أحد ولن نخضع لأي عدوان مهما كان والان مع تفاصيل الخبر

قال المرشد الإيراني، علي خامنئي إن بلاده لم تعتد على أحد "ولا نقبل أن يعتدي علينا أحد ولن نخضع لأي عدوان مهما كان فهذا هو منطق شعبنا"، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

وتجمع العديد من الإيرانيين في ساحات العاصمة طهران، للتعبير عن سعادتهم بقصف قاعدة العديد الأمريكية في قطر.

وتسارعت وتيرة التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، بعد أن تدخلت أمريكا عسكريا بضرب المنشآت النووية في إيران، لمساعدة إسرائيل في حربها على الجمهورية الإسلامية.

أدانت كل من مصر والسعودية والإمارات والأردن والكويت، ولبنان وفرنسا وسلطنة عمان والعراق والسويد والبحرين، الهجوم الإيراني الذي استهدف قاعدة العديد في دولة قطر، كما حذرت روسيا مواطنيها في الدوحة من الإقامة الطويلة.

وقد أدانت جميع البيانات الهجوم وأعربت عن تضامنها مع دولة قطر. وأفاد المسؤولون القطريون والأمريكيون بعدم وقوع أي إصابات حتى الآن جراء الهجوم، الذي جاء ردًا على الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع نووية إيرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع.