شكرا لقرائتكم خبر عن الإيرانيون يحتفلون في شوارع طهران بعد قصف قاعدة العديد بقطر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تجمع العديد من الإيرانيين في ساحات العاصمة طهران، للتعبير عن سعادتهم بقصف قاعدة العديد الأمريكية في قطر.

وتسارعت وتيرة التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، بعد أن تدخلت أمريكا عسكريا بضرب المنشآت النووية في إيران، لمساعدة إسرائيل في حربها على الجمهورية الإسلامية.

وأعلنت السلطات الإيرانية قصف العديد من القواعد الأمريكية في دول الخليج، بداية من قاعدة العديد في دولة قطر، وعلى الفور أطلقت صافرات الإنذار في دول الكويت والسعودية والبحرين والعراق وسوريا.