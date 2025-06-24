شكرا لقرائتكم خبر عن إدانات عربية ودولية للهجوم الإيراني على قاعدة العديد في قطر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندىالإثنين، 23 يونيو 2025 09:40 م
أدانت كل من مصر والسعودية والإمارات والأردن والكويت، ولبنان وفرنسا وسلطنة عمان والعراق والسويد والبحرين والمغرب وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والصومال وفلسطين والجزائر ورابطة العالم الإسلامي وسوريا، الهجوم الإيراني الذي استهدف قاعدة العديد في دولة قطر، كما حذرت روسيا مواطنيها في الدوحة من الإقامة الطويلة.
وقد أدانت جميع البيانات الهجوم وأعربت عن تضامنها مع دولة قطر. وأفاد المسؤولون القطريون والأمريكيون بعدم وقوع أي إصابات حتى الآن جراء الهجوم، الذي جاء ردًا على الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع نووية إيرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع.
تسارعت وتيرة التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، بعد أن تدخلت أمريكا عسكريا بضرب المنشآت النووية في إيران، لمساعدة إسرائيل في حربها على الجمهورية الإسلامية.
وأعلنت السلطات الإيرانية قصف العديد من القواعد الأمريكية في دول الخليج، بداية من قاعدة العديد في دولة قطر، وعلى الفور أطلقت صافرات الإنذار في دول الكويت والسعودية والبحرين والعراق وسوريا.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز