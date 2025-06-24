شكرا لقرائتكم خبر عن إدانات عربية ودولية للهجوم الإيراني على قاعدة العديد في قطر والان مع تفاصيل الخبر

أدانت كل من مصر والسعودية والإمارات والأردن والكويت، ولبنان وفرنسا وسلطنة عمان والعراق والسويد والبحرين والمغرب وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والصومال وفلسطين والجزائر ورابطة العالم الإسلامي وسوريا، الهجوم الإيراني الذي استهدف قاعدة العديد في دولة قطر، كما حذرت روسيا مواطنيها في الدوحة من الإقامة الطويلة.

وقد أدانت جميع البيانات الهجوم وأعربت عن تضامنها مع دولة قطر. وأفاد المسؤولون القطريون والأمريكيون بعدم وقوع أي إصابات حتى الآن جراء الهجوم، الذي جاء ردًا على الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع نووية إيرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع.