شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تبلغ العاملين بقاعدة العديد فى قطر بإغلاق المجال الجوي والان مع تفاصيل الخبر

قالت شبكة " فوكس نيوز الأمريكية"، إنه تم إبلاغ العاملين في قاعدة العديد الأمريكية الجوية بإغلاق المجال الجوي القطري.

وقد قالت وكالة الأنباء القطرية، إنه في "إطار حرص دولة قطر على سلامة المواطنين والمقيمين والزائرين، أعلنت الجهات المختصة عن إيقاف حركة الملاحة الجوية مؤقتا في أجواء الدولة، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها استنادا إلى تطورات الأوضاع في المنطقة"

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الإثنين، أن الجهات الرسمية تراقب الوضع عن كثب وبشكل مستمر، وتقوم بتقييم المستجدات بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وستوافي الرأي العام بالمعلومات المستجدة في حينها عبر القنوات الرسمية.

وجددت الوزارة تأكيدها على أن أمن وسلامة جميع الأفراد على أراضي دولة قطر تبقى أولوية قصوى، وأن الدولة لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية في هذا الإطار.