شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية في قطر تحث رعاياها على البقاء في أماكنهم من باب الحيطة والحذر والان مع تفاصيل الخبر

حثت السفارة الأمريكية في قطر، قبل قليل، رعاياها على البقاء في أماكنهم من باب الحيطة والحذر، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكانت وسائل إعلام تابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، قد أفادت قبل قليل، أن كل المؤشرات تشير إلى هجوم إيراني وشيك نحو قواعد أمريكية بالمنطقة قد يكون خلال الساعات القليلة المقبلة.