شكرا لقرائتكم خبر عن موعد صرف زيادة المعاشات بنسبه 15%.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من الاستعدادات الخاصة لبدء صرف معاشات يوليو 2025 بالزيادة الـ15%، حيث من المقرر بدء الصرف أول الشهر مع تيسير جميع الإجراءات الخاصة بالصرف من خلال منافذ الصرف على مستوى الجمهورية.

جدير بالذكر أن الدعم المخصص للمنح والخدمات الاجماعية في موازنة 2025/2026 بلغ نحو 280 مليارا و145 مليون جنيه، موزعة على مخصصات الأمان الاجتماعي لمعاش تكافل وكرامة بقيمة 55 مليارا و633 مليون جنيه، ومساهمة الخزانة في صناديق المعاشات بقيمة 153 مليارا و388مليون جنيه ودعم نقل الركاب بقيمة 9 مليارات و459 مليون جنيه، ونفقات العلاج على نفقات الدولة بقيمة 15مليارا و130مليون جنيه، ومخصصات دعم التأمين الصحي بقيمة 5 مليارات و896 مليون جنيه ودعم مبادرة توفير سيارات تعمل بالغاز لتشغيل الشباب بقيمة مليار جنيه.