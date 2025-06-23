شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أول صورة لطائرة طلاب هندسة بعد سقوطها بمحيط جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل ”الخليج 365” على صورة للطائرة التى تم رصدها بمحيط جامعة القاهرة والتى سقطت أمام الجامعة تجاه باب كلية التجارة أثناء قيام طلاب قسم طيران بكلية الهندسة بتجربتها تمهيداً لمناقشة مشروع التخرج خلال الأسبوع الجارى.

وكشف الدكتور حسام عقد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة عن تفاصيل سقوط طائرة أمام كلية الهندسة موضحا أنه الطائرة " بلاستيكية وورقية" تم تصنيعها فى إطار مشروعات التخرج للطلاب بالكلية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الفتاح فى تصريحات خاصة ل" الخليج 365" أن أثناء تجربة الطائرة من الطلاب قبل عرض المشروع سقطت بمحيط الكلية وتم رصدها واخطار مديرية أمن الجيزة بالواقعة ولم تتسبب فى أى تلفيات خاصة بالكلية أو المارة خاصة وأنها مصنوعة من مواد بلاستيكية كونها ضمن مشروع تخرج لطلاب الكلية.

وتابع عميد كلية الهندسة ، أن طلاب قسم الطيران بالكلية يجروا اختبارات للطائرة المصنوعة ضمن مشروع التخرج في ملاعب الجامعة طبقا للتصاريح الخاصة بهم، لافتا إلى أن احدى المجموعات تعطل جهاز التحكم الخاص بالطائرة خرجت عن السيطرة وتحطمت أمام بوابة الجامعة من جهة تجارة.