شكرا لقرائتكم خبر عن هندسة القاهرة: الطائرة المرصودة بمحيط الجامعة مصنوعة من مواد بلاستيكية وورقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور حسام عبدالفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة عن تفاصيل سقوط طائرة أمام كلية الهندسة، موضحا أن الطائرة مصنوعة من مواد "بلاستيكية وورقية"، وتم تصنيعها فى إطار مشروعات التخرج للطلاب بقسم هندسة الطيران بالكلية.

وأوضح عميد كلية الهندسة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أثناء تجربة الطائرة من الطلاب قبل عرض المشروع سقطت بمحيط الكلية وتم رصدها وإخطار مديرية أمن الجيزة بالواقعة، ولم تتسبب فى أى تلفيات خاصة بالكلية أو المارة خاصة وأنها مصنوعة من مواد بلاستيكية كونها ضمن مشروع تخرج لطلاب الكلية.

وتابع عميد كلية الهندسة ، أن طلاب قسم الطيران بالكلية يجروا اختبارات للطائرة المصنوعة ضمن مشروع التخرج في ملاعب الجامعة طبقا للتصاريح الخاصة بهم، لافتا إلى أن احدى المجموعات تعطل جهاز التحكم الخاص بالطائرة خرجت عن السيطرة وتحطمت أمام بوابة الجامعة من جهة تجارة.