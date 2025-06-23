شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا طقس شديد الحرارة وارتفاع بالرطوبة والعظمى بالقاهرة 35 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا طقس حار إلى شديد الحرارة

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً، اليوم، برئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسى أكد التزام مصر بحماية جميع المقدسات الدينية على أرضها، وتقديرها لدير سانت كاترين تحديداً ومكانته الدينية والروحية، وهو ما عكسه بالفعل حُكم المحكمة المصرية المختصة الصادر مؤخراً في هذا الخصوص، حيث شدد على أنه لا مساس بالدير، وعلى ضرورة وأهمية تصحيح المعلومات المغلوطة التي يتم الترويج لها في أوروبا تحديداً في هذا الشأن.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أ.ح/ محمد سيد، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء/ أحمد فهمي، مدير عام بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وعدد من المسئولين المعنيين.

أدانت جمهورية مصر العربية التفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في دمشق، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين الأبرياء.

قال البنك المركزي المصرى اليوم الاثنين، إن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج حققت خلال عشـرة شهور (الفترة يوليو/إبريل من السنة المالية 2024/2025) قفزة تاريخية غير مسبوقة، حيث ارتفعت بمعدل 77.1% لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار (مقابل نحو 16.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق). 26 يونيو و3 يوليو إجازة للقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية وثورة 30 يونيو أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم الاثنين، أن يوم الخميس الموافق 26 يونيو الجاري إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنة الهجرية بدلاً من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم عام 1447 هجرية طبقاً لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، وكذلك يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، بدلًا من يوم الإثتين الموافق 30 يونيو 2025، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل فى تشغيل العامل في هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذين اليومين مِثلّي هذا الأجر. وزارة التعليم: نطيق لائحة الانضباط بالمدارس والغياب حرم طلاب من الامتحانات قال أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن العام الدراسي الحالي شهد تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، تستهدف تمكين المعلم من اتخاذ الإجراء الصحيح بشكل مباشر داخل الفصول، مثل تنبيه الطالب ثم استبقائه بعد المدرسة أو عمل أنشطة زيادة، وغيرها، وأصبح هناك علاج في يد المعلم لعلاج أي ظاهرة سلبية، وذلك لم يكن موجودا من قبل، وبالتالي أى مشكلة يتم السعي لحلها داخل الفصل أولا. أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن أجهزة المحافظة وفرت وحدات سكنية لعدد من المتضررين من حادث انهيار عقاري حدائق القبة الذى حدث قبل أيام، بشارع أبو سيف من الخليج المصرى بحى حدائق القبة. محافظ القاهرة: تسكين المتضررين من عقار حدائق القبة بوحدات بديلة بـ15 مايو وزارة التعليم: نطيق لائحة الانضباط بالمدارس والغياب حرم طلاب من الامتحانات 26 يونيو و3 يوليو إجازة للقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية وثورة 30 يونيو

‎أكدت وزارة الزراعة على استمرار انسيابية حركة الواردات من السلع الاستراتيجية إلى مصر حيث تم اعتبارًا من بداية يناير الماضي وحتى الآن، استيراد نحو 4.9 مليون طن من الأقماح، و4.2 مليون طن من الذرة الصفراء، بالإضافة إلى 2.2 مليون طن من فول الصويا. في ضوء توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن ضرورة التصدي الحاسم لمختلف المخالفات العمرانية، قال المهندس محمد عبدالعزيز عامر، رئيس جهاز مدينة بدر، إنه تم شن حملة لغلق المحال المخالفة، بالتنسيق مع شرطة التعمير، حيث استهدفت الحملة عمارة 68 بالمجاورة الأولى – الحي الأول، لغلق محال مخالفة بالدور الأرضي، وذلك ضمن خطة الجهاز لحماية المظهر الحضاري وضبط النظام العام. أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن مد فترة التقدم لبرامج التعاون المصري الصيني، والتي تشمل برنامج إنشاء معامل بحثية مشتركة (النداء الأول)، وبرنامج دعم المشروعات البحثية المشتركة (النداء الثامن)، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي الموقع بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية. الحرس الثورى الإيرانى: أطلقنا صواريخ تعمل بالوقود الصلب ونفذنا عملية مركبة قال الحرس الثوري الإيراني: أطلقنا صواريخ تعمل بالوقود الصلب ونفذنا عملية مركبة بالمسيرات الذكية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء 24 يونيو 2025، طقس حار إلى شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية معتدل الحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر. غدا طقس شديد الحرارة وارتفاع بالرطوبة وشبورة والعظمى بالقاهرة 35 درجة الحرس الثورى الإيرانى: أطلقنا صواريخ تعمل بالوقود الصلب ونفذنا عملية مركبة التعليم العالي: مد فترة التقدم لبرامج التعاون المصري الصيني حتى أول يوليو الإسكان: إزالة عدة مخالفات بناء وغلق محال مخالفة بمدينتي بدر والشروق

الرئيس السيسى يؤكد التزام مصر بحماية جميع المقدسات الدينية على أرضها وتقديرها لـ"سانت كاترين"الحكومة: استبدال اللمبات غير الموفرة بـ"ليد" فى المبانى الحكومية بالعاصمة الإداريةمصر تدين التفجير الإرهابى الذي استهدف كنيسة مار إلياس فى دمشقالبنك المركزى: 29.4 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 10 أشهروزارة الزراعة: استيراد 4.9 مليون طن قمح و4.2 مليون طن من الذرة الصفراء