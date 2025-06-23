شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: نطبق لائحة الانضباط بالمدارس والغياب حرم طلابا من الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

قال أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن العام الدراسي الحالي شهد تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، تستهدف تمكين المعلم من اتخاذ الإجراء الصحيح بشكل مباشر داخل الفصول، مثل تنبيه الطالب ثم استبقائه بعد المدرسة أو عمل أنشطة زيادة، وغيرها، وأصبح هناك علاج في يد المعلم لعلاج أي ظاهرة سلبية، وذلك لم يكن موجودا من قبل، وبالتالي أى مشكلة يتم السعي لحلها داخل الفصل أولا.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، لمناقشة طلبات مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تعميق وغرس القيم الأخلاقية والإنسانية ومكافحة ظواهر التنمر والعنف لدى طلاب المدارس، وبشأن جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان الدور التوعوي المقدم منها لتنمية مهارات الأطفال وطلاب المدارس في مواجهة ظاهرة التحرش سواء اللفظي أو الجسدي بكافة صوره، وبشأن ما تقوم به الدولة نحو مكافحة ظاهرة التنمر.

وأشار إلى أن لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي تكفل تنظيم حقوق وواجبات الطلاب، وأولياء الأمور، ومسئوليات وصلاحيات العاملين بالمدرسة؛ بهدف تحقيق الانضباط الذاتي والإرشاد التربوي للطلاب أثناء العملية التعليمية، ويمثل الانضباط للطلاب داخل المدرسة المصرية أولوية مهمة، يُضاف إلى ذلك أن الاهتمام بالنشاط المدرسي يساعد على تنمية مهارات الطلاب وقدراتهم، وتطوير طرق التدريس.

وأضاف أن هناك تطوير سيحدث في العام المقبل على مستوى مادة الرياضيات، واهتمام وتركيز كبير جدا على موضوع القيم، وبشأن التعليم الفني، قال إنه تم تطبيق منظومة جديدة الفترة الماضية هى منظومة الجدارات، والعام الحالي هناك كمية من الطلاب حُرمت من دخول الامتحان نتيجة تجاوز نسبة الغياب، وكل مدارس التعليم الفني العام الحالي تم تطبيق منظومة الجدارات فيها.

وأضاف أن الأكاديمية المهنية للمعلمين تلعب دورا مهما جدا، قائلا: "المعلم يتواجد في كلية التربية 4 سنوات، ولدينا في التربية والتعليم حوالي 30 أو 40 سنة، فالتدريب مهم جدا، وتم إعادة تصويب كل معايير وبرامج التدريب، وهناك حوالي 300 برنامج تدريبي ومنها برامج موجهة وسلوك، ويتم العمل العام الجاري على منظومة جديدة لجودة العملية التعليمية، والاهتمام بجودة الطالب.

واختتم حديثه، قائلا: "الميثاق الأخلاقي مهم جدا الذي تحدث عنه النائب أحمد زايد، نأخذه منه ونشتغل عليه، وحاليا نحن بصدد إنهاء امتحان الثانوية العامة، ويليها القرارات الوزارية المنظمة للعام الدراسي الجديد".