شكرا لقرائتكم خبر عن كلية طب قصر العيني تنظم فعالية لرفع الوعي بالتبرع بالأعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت كلية طب قصر العيني فعالية "Call for Life at Kasr AlAiny"، التابعة لمبادرة Donate Life Egypt، وذلك في القاعة الكبرى بمركز المؤتمرات بكلية الطب، بحضور طلاب الكلية، وأطباء الامتياز، وأعضاء هيئة التدريس المهتمين بمجال التبرع بالأعضاء، بهدف رفع الوعي حول التبرع بالأعضاء وأهميته في إنقاذ الأرواح وتحسين حياة آلاف المرضى.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وبإشراف الدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحضور وكيل الكليه لشئون التعليم والطلاب وبمتابعة وتنفيذ الدكتور مصطفى الشاذلي، أستاذ الجراحة العامة ورئيس فريق زراعة الكبد.

بدأت الفعالية بكلمة الدكتور حسام صلاح مراد، الذي رحب بجميع الحضور، وأكد في كلمته أن مشروع زراعة الأعضاء ليس مجرد مشروع قومي، بل هو مسار طبي وإنساني كبير، موضحا أن مستشفى قصر العيني، باعتباره أحد أكبر الصروح الطبية في مصر والمنطقة، يمتلك جميع المقومات اللازمة لقيادة هذا التوجه، حيث يستقبل أكثر من 2 مليون مريض سنويًا، ويضم أكثر من 6490 أستاذًا وطبيبًا وخبيرًا من أصحاب المهارات الطبية الرفيعة.

وأشار إلى أن نجاح هذا المشروع يتطلب نشر ثقافة التبرع بالأعضاء في المجتمع المصري، وضرورة وجود حراك دائم ونشاطات متواصلة لتأكيد أهمية هذا الموضوع وتيسير الطريق أمام الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات والتشريعات اللازمة، مؤكدا أن توعية المجتمع هي البذرة الأساسية التي تساعد الدولة في تحويل هذا المسار إلى واقع فعلي.

ثم ألقى الدكتور عمر عزام كلمته، والتي عبّر فيها عن تقديره للدعم الكبير من عميد الكلية، مرحبًا بالحضور الكريم، ومشددًا على أهمية هذا اللقاء الذي يتناول موضوعًا إنسانيًا حساسًا، ظل لفترة طويلة محاطًا بالجدل المجتمعي.

وأشار إلى أن هذه الفعالية تمثل مرحلة متقدمة من مراحل الحل، لكنها لا تزال تحتاج إلى وعي واسع داخل المجتمع الأكاديمي والطبي، من طلبة وأطباء امتياز وهيئة تدريس، موضحاً أن الهدف هو خدمة المجتمع وخدمة المرضى، من خلال توفير بيئة أكثر أمانًا وصحة لكل المصريين.

وعبّر الدكتور مصطفى الشاذلي في كلمته عن بالغ سعادته بوجوده ضمن هذه الفعالية التي تحمل رسالة إنسانية بالغة الأهمية، وأكد أن قصر العيني كان ولا يزال مؤسسة نابضة بقضايا الناس، وهو المكان الأنسب لخروج مثل هذه المبادرات التي تهدف لخدمة المجتمع.

وأضاف أن رسالتنا لا تقتصر فقط على المعرفة، بل تمتد لتشمل العطاء والعمل المجتمعي، قائلاً إن العلم ليس فقط المعلومة، وإن العطاء ليس فقط للمادة، بل هو رسالة تُبنى بالتعليم وتكتمل بالفعل الإنساني. واختتم كلمته بتوجيه الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذه الفعالية، وفي مقدمتهم الدكتور حسام صلاح، والأستاذ الدكتور عمر عزام، والأستاذ الدكتور جمال سعدي.

وبعد الانتهاء من الجلسة الافتتاحية، بقي الحضور للاستماع إلى عرض موسيقي مميز على آلة البيانو قدّمه الطالبان يوسف هاني وعبدالرحمن عبدالمقصود من الفرقة الخامسة.

وتضمّن باقي البرنامج عرضًا تعريفيًا بمبادرة Donate Life Egypt، قدّمه كل من الدكتور أحمد الصباغ، والدكتورة هاجر الحمدي من وزارة الصحة، والدكتورة يارا الطويل من فريق المبادرة وطبيبة الامتياز بكلية طب قصر العيني، حيث استعرضوا بدايات المبادرة في مصر، أهدافها، وإنجازاتها حتى الآن. تلا ذلك محاضرة علمية مؤثرة عن التبرع بالأعضاء، وتأثيره على المرضى، ومعاناة مرضى الفشل العضوي، ألقاها كل من الدكتورة مي حسب الله والأستاذ الدكتور جمال سعدي أستاذ أمراض الكلى بالقصر العيني. كما شهدت الفعالية مشاركة السيدة ندى محمد، التي خضعت لعملية زراعة رئة في دبي، حيث تحدثت عن تجربتها الشخصية مع التبرع بالأعضاء، وأثر ذلك على حياتها.

ثم ألقى الدكتور مجدي مسعد تميمي، أستاذ الجراحة العامة بالقصر العيني، محاضرة علمية ركز فيها على أهمية التكامل بين العمل المجتمعي والطبي في نشر ثقافة التبرع بالأعضاء. أعقب ذلك عرض مسرحي قدّمه فريق طلاب مسرح الكلية، تناول المفاهيم المغلوطة حول التبرع بالأعضاء، وقدم رسالة توعوية مبسطة بأسلوب درامي مؤثر. واستُكمل البرنامج بمحاضرة من الدكتور أسامة شوقي، تناول فيها الجوانب العلمية والدينية والاجتماعية المتعلقة بالتبرع، ثم اختُتم اليوم بحلقة نقاش مفتوحة شارك فيها جميع الأساتذة المتحدثين على المسرح، حيث أتيح للحضور طرح الأسئلة والاستفسارات، وتمت الإجابة عنها بشكل تفاعلي.

وفي ختام الفعالية، قدّمت الدكتورة مي حسب الله كلمة ختامية أكدت فيها على أهمية استمرار هذا الحراك التوعوي في كل كليات الطب والمجتمع المصري بشكل عام، ووجهت الشكر لكل القائمين على الفعالية، كما تم تقديم وجبة إفطار بسيطة للحضور، واختتم اليوم برسالة واضحة تؤكد أن التبرع بالأعضاء ليس فقط ضرورة طبية، بل هو فعل إنساني نبيل يعكس أرقى صور العطاء.