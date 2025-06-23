شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس كنائس مصر ينظم لقاءً حول مجمع نيقية والان مع تفاصيل الخبر

نظمت لجنة خدام الرعايا "الكهنة والقسوس" بمجلس كنائس مصر لقاءً مميزًا تحت عنوان: "1700 عام على مجمع نيقية"، وذلك صباح اليوم الإثنين 23 يونيو، في رحاب كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس بمنطقة غمرة، والتي استضافت اللقاء بمبادرة كريمة من راعيها الأب فيلبس.

شارك في اللقاء نحو 65 كاهنًا وقسيسًا من العائلات الكنسية الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية والأسقفية، في تأكيد حي على روح المحبة والتعاون التي يسعى المجلس إلى تعزيزها من خلال فعالياته المختلفة.

افتتح اللقاء بكلمة ترحيبية ألقاها الأب فيلبس، قدم خلالها لمحة موجزة عن تاريخ كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس، مشيرًا إلى تاريخ بنائها عام 1935، وأهميتها في خدمة الشعب السرياني الأرثوذكسي.

تضمن اللقاء عرضًا لفيلم وثائقي تسجيلي عن مجمع نيقية، أعقبه تقديم محاضرتين رئيسيتين ألقاهما القمص مكاري القمص، تناولت الأولى موضوع "قانون الإيمان"، وأبرزت أهمية ارتكاز العقيدة المسيحية على أسس كتابية مستمدة من أسفار العهدين القديم والجديد، مع الإشارة إلى دور الرسل في توضيح لاهوت المسيح ومقاومة الهرطقات. وشرحت المحاضرة الأسباب التاريخية والكنسية التي دفعت إلى صياغة قانون الإيمان النيقوي، كأداة لتثبيت الإيمان السليم في مواجهة البدع.

أما المحاضرة الثانية، فكانت بعنوان "الرد على آيات آريوس"، وتناولت الجذور الفكرية التي اعتمدت عليها البدع المنتشرة في العصور الأولى، لا سيما الغنوسية والدوستية، مع تركيز خاص على بدعة آريوس التي أنكرت لاهوت المسيح. وأشادت المحاضرة بدور القديس أثناسيوس الرسولي في التصدي لتلك الأفكار والدفاع عن إيمان الكنيسة الثابت بطبيعة المسيح الكاملة، إلهًا وإنسانًا.

وقد تفاعل الحاضرون مع النقاشات اللاهوتية التي طرحت، وأكدوا أهمية هذه اللقاءات في تعميق الفهم العقيدي وتوطيد علاقات المحبة بين الكنائس. وفي ختام اللقاء، قدمت اللجنة وجبة محبة جمعت بين المشاركين، في أجواء من الألفة والشركة الروحية.

حضر اللقاء القس يشوع بخيت، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، والقس ناجح فوزي، رئيس لجنة الرعاة والكهنة، وعدد من أعضاء اللجنة، الذين أشادوا بجو المشاركة والتفاعل، مؤكدين استمرار اللجنة في تنظيم لقاءات تعزز من روح المحبة الأخوية.