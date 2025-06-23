شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح المؤتمر العربى الـ20 لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

يفتتح الدكتور محمد بن علي كومان ،الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب يوم الأربعاء (25/6/2025م)، بقاعة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود بمقر الأمانة العامة بتونس، المؤتمر العربي العشرين لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية.

ويشارك في هذا المؤتمر رؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية وممثليهم في البلدان العربية، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

وسيناقش المؤتمر عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من بينها: استخدام الذكاء الاصطناعي في ارتكاب الجرائم وسبل مكافحته، قواعد البيانات الموجودة لدى الدول الأعضاء والنظم والتجهيزات المستخدمة فيها، ودليل نموذجي لإجراءات التصرف في البيانات الجنائية، كما سيناقش نتائج أعمال اجتماعي اللجنتين المعنيتين ببحث إنشاء قاعدة بيانات للبصمات البالستية وقاعدة بيانات خاصة بطبعات الأصابع وراحة اليد.

وستنعقد عقب المؤتمر ورشة عمل مشتركة بين الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) حول" التأكد من الوثائق والهويات" وذلك يوم الخميس 26/6/2025م.