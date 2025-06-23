شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تمنح درجة الماجستير بتقدير امتياز للباحث إبراهيم سعيد والان مع تفاصيل الخبر

منحت جامعة عين شمس، درجة الماجستير، للباحث إبراهيم سعيد محمد، المعيد بقسم اللغات الشرقية وآدابها – فرع اللغة الأردية وآدابها، كلية الآداب بجامعة عين شمس، بتقدير ممتاز، عن رسالته بعنوان: "فن الفكاهة والسخرية في المجموعة الشعرية (رُوزْ بِرُوزْ) (يَوْمٌ بِيَوْمٍ) لأنور مسعود – دراسة سوسيولجية مع ترجمة مختارات".

وضمن لجنة الإشراف كلا من :"المشرف الرئيسي، الدكتورة رانيا محمد فوزي، أستاذ اللغة الأردية وآدابها بقسم اللغات الشرقية وآدابها، كلية الآداب جامعة عين شمس، ورئيس القسم الأسبق، وأمين لجنة اللغات الشرقية والسلافية، ولغات الشرق الأقصى لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين، والدكتورة مروة لطفي السباعي مدرس اللغة الأردية وآدابها بقسم اللغات الشرقية وآدابها، كلية الآداب، جامعة عين شمس، المشرف المشارك.

فيما ضمن لجنة الحكم والمناقشة، الدكتور يوسف السيد يوسف عامر، أستاذ اللغة الأردية وآدابها بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، ونائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب الأسبق، ورئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، رئيس لجنة الحكم والمناقشة، والدكتورة رانيا محمد فوزي سيف النصر، أستاذ اللغة الأردية وآدابها بقسم اللغات الشرقية وآدابها، كلية الآداب جامعة عين شمس، ورئيس القسم الأسبق، وأمين لجنة اللغات الشرقية والسلافية، ولغات الشرق الأقصى لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين، "مشرفا ورئيسيا"، والدكتور محمد السيد عبد الخالق خضير، أستاذ اللغة الأردية وآدابها بكلية اللغات والترجمة، جامعة الأزهر "عضوا مناقشا".