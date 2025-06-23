شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التنمية المحلية: دعم المحافظات فى إعداد خطط لتحسين جودة حياة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

شهدت محافظتى أسوان والأقصر، فعاليات ورش العمل الختامية لإعداد الخطط الاستراتيجية "أسوان 2030" و"الأقصر 2040"، برعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وذلك بالتعاون مع مشروع الدعم الفنى بالوزارة فى مجال اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة بالتركيز على صعيد مصر والذى ينفذ فى 4 محافظات هى الفيوم وبنى سويف والأقصر وأسوان والممول من الاتحاد الأوروبى والمنفذ من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ومن جانبها أكدت د. منال عوض أن هذه الجهود تعكس حرص وزارة التنمية المحلية على دعم المحافظات فى إعداد خطط استراتيجية قائمة على المشاركة المجتمعية، وقابلة للتنفيذ، وتستند إلى مؤشرات واقعية تحقق تحسينًا ملموسًا فى جودة حياة المواطنين، مشيرة إلى أهمية ورش العمل التى تم تنفيذها بالمحافظتين فى رفع الوعى بالدور الفعال الذى تلعبه مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية فى خلق فرص عمل ودخل مستدام والمساهمة فى الناتج المحلى وتلبية احتياجات السكان من الخدمات الرئيسية على المستوى الحضرى والريفي، وتحديد مواقع توطين مشروعات الخدمات.

وفى هذا الصدد... شهدت ورشة العمل التى تم تنظيمها بمحافظة أسوان إعداد البرامج والمشروعات الاستراتيجية للمحافظة، بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ وفريق مشروع الدعم الفنى برئاسة الدكتور محمد فتحي، ونخبة من الخبراء بقيادة الدكتور فيصل عبد المقصود، والدكتورة شريفة ماهر، وعدد من الأكاديميين والمتخصصين، إلى جانب ممثلين عن الجهات التنفيذية والخدمية ومؤسسات المجتمع المدنى ، وكذا مشاركة واسعة من القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية وأعضاء المجلس الاقتصادى الاجتماعى بالمحافظة.

وشهدت الورشة طرح فكرة إنشاء منصة متخصصة فى السياحة البيئية والترويج للسياحة بالمحافظة، و التعريف بالخطة متوسطة الأجل، والتى تضم 449 مشروعا فى عدة قطاعات رئيسية وهى السكان والخدمات، والإقتصاد المحلى، والتنمية العمرانية، والتنمية البيئية، والبنية الأساسية، وتم التأكيد على أهمية دمج الشباب فى إعداد الخطة الاستراتيجية .

كما شهدت فعاليات ورشة العمل لإعداد الخطة الاستراتيجية "الأقصر 2040" والخطة متوسطة الأجل حتى عام 2030، حضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، وفريق مشروع الدعم الفنى بالوزارة ، مناقشة البرامج الاستراتيجية وتوزيع المشروعات على المراكز وفقًا للأولويات المحلية، بإجمالى 575 مشروعًا تنمويًا موزعة جغرافيًا، وتم خلال الورشة التأكيد على أهمية مشاركة الشباب، وتكامل الخطط مع السياسات المركزية، وربط المتابعة والتقييم بمنظومات إدارة الأصول والتشغيل والصيانة.