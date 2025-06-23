شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تعلن استئناف برنامج رصد أسماك القرش بالبحر الأحمر بالأقمار الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لمتابعة وزارة البيئة تنفيذ برنامج رصد أسماك القرش فى البحر الأحمر، أعلنت استئناف برنامج رصد أسماك القرش فى البحر الأحمر من خلال فريق مصرى يضم متخصصين من وزارة البيئة وجمعية المحافظة على البيئة (هيبكا) وغرفة الغوص والأنشطة البحرية، والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع مشروع الغردقة الخضراء التابع للوزارة، وكذلك الإستعانة بأحد الخبراء الفرنسيين فى مجال تركيب أجهزة رصد وتتبع أسماك القرش بالاقمار الصناعية لتنفيذ واستئناف البرنامج وتدريب فريق وطنى مصرى على آلية تنفيذ هذه البرامج مستقبلا.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن تركيب أجهزة التتبع على الكائنات البحرية يعد أحد طرق الرصد الحديثة التى تستخدم فى رصد وتتبع مسارات الكائنات البحرية، مُشيرةً أن البحر الاحمر يضم 29 نوع تقريبا من أسماك القرش وهى أسماك غضروفية لها دور كبير فى الاتزان البيئى وقيمة اقتصادية وسياحية كبيرة كونها من عوامل الجذب للسياحة البيئية، موضحةً أن برنامج رصد أسماك القرش فى البحر الأحمر يستهدف أنواع معينة من القروش.

ووجهت د. ياسمين فؤاد بضرورة توفير كافة الإمكانيات المتاحة لتسهيل عمل الفريق خلال الرحلة البحرية التى ستستمر عدة أيام فى البحر، مشددة على ضرورة تدريب العدد الكافى من باحثى البيئة البحرية على برنامج تركيب وتحليل نتائج البرنامج وذلك لتشكيل نواة فريق وطنى مصرى قادر على تنفيذ البرنامج فى المستقبل.

وتتابع وزيرة البيئة الاجتماعات والتحضيرات التى تُعقد مع الخبير الفرنسى وجميع اللوجستيات المطلوبة، موجهةً بتوفير كافة المتطلبات والمعدات المطلوبة لتنفيذ وإنجاح المهمة والتنسيق مع الشركاء من غرفة الغوص وجمعية هيبكا، حيث أثنت على دورهم ودور كافة الأجهزة المختلفة لسرعة إصدار التصاريح المطلوبة واللازمة لإنجاح المهمة.