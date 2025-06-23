شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب البيطريين يبحث مع جهاز "التنظيم والإدارة" تعيين 4760 طبيبا بيطريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى النقيب العام للأطباء البيطريين الدكتور مجدى حسن، المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، اليوم الإثنين الموافق 23 يونيو 2025، وقد عقدت مشاورات عديدة فيما بينهما لبحث واستعراض بعض الملفات التى تهم الأطباء البيطريين، وعلى رأسها ملف التعيينات الجديدة وتمثلت أهم نتائج تلك الجلسة فى النقاط التالية:

ـ سيتم التعاقد مع عدد (4760 ألف) طبيب بيطرى خلال الفترة القادمة، بعقود سنوية، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك من قبل جهاز التنظيم و الإدارة والآن بانتظار موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء للإعلان عن تلك الوظائف.

هذا وقد وعد رئيس التنظيم والإدارة، بإبلاغ النقابة العامة بموافقة رئيس مجلس الوزراء فور إصدارها بموجب خطاب رسمى بذلك.

أما بشأن القضايا والأحكام الصادرة لصالح الأطباء البيطريين:

ـ سيتم اتخاذ اللازم من إجراءات بشأن تنفيذ تلك الأحكام من خلال جهاز التنظيم و الإدارة وبعد العرض على وزارة المالية لأخذ الموافقات الخاصة بها.

ـ كما أنه يوجد عدد من الأحكام تم ارسالها لوزارة العدل، التى شكلت لجنة لدراسة آليات وطريقة تنفيذ تلك الأحكام وننتظر الانتهاء من عمل تلك اللجنة.

وفيما يخص الملفات الجماعية للأطباء البيطريين، فيتم التنسيق مع النقابة والجهاز لتناول تلك الملفات والتعامل معها.

أما بشأن أى شكاوى فردية فتتم متابعتها والاستفسار عنها، عبر منظومة الشكاوى المتواجدة بالموقع الإلكترونى الخاص بالجهاز، ووفقا لآليات العمل، فيتم الرد على كل شكوى وفقا لطبيعتها.

ـ كما تم الاتفاق على فتح قنوات اتصال بين النقابة العامة للأطباء البيطريين والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، خلال الفترة القادمة.

وتقدم النقيب العام الدكتور مجدى حسن، بخالص الشكر والتقدير للمهندس حاتم نبيل، لحسن الاستقبال، واستجابته للتعاون مع النقابة العامة للأطباء البيطريين ومهنة الطب البيطري.

وقد أكد المهندس حاتم نبيل، على أهمية الطب البيطرى وضرورة سد عجز أعداد الأطباء البيطريين، كما أكد على إدراكه لأهمية مفهوم الصحة الواحدة، والدور الأساسى للطب البيطرى فيه، وقد أعرب النقيب العام عن تطلعه لمزيد من التواصل والتعاون خلال الفترة القادمة.