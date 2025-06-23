شكرا لقرائتكم خبر عن "الخدمات البيطرية" تطلق قوافل علاجية مجانية لدعم صغار المربين في 5 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

نفذت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال مديريات الطب البيطري في 5 محافظات سلسلة قوافل علاجية مجانية، لدعم صحة الحيوان وصغار المربين.

وقال الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لتنمية الثروة الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائي، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك ضمن سلسلة من القوافل البيطرية العلاجية المجانية يتم إطلاقها على مستوى قرى محافظات الجمهورية، بهدف دعم صغار المربين وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للحيوانات، بما يشمل الكشف والعلاج والإرشاد البيطري.

وأكد رئيس الهيئة، أن استمرار القوافل البيطرية المجانية يعكس التزام الهيئة بدعم الفلاح والمربي في كل قرية، ضمن خطة وطنية متكاملة لتعزيز صحة الحيوان وتحقيق التنمية المستدامة في الريف المصري.

وشهدت محافظة البحيرة قافلة علاجية بقرية الشوكة بمركز دمنهور بالتعاون مع جامعة دمنهور، حيث تم علاج 500 رأس شملت رش وتحصين وتجريع الطفيليات، بالإضافة إلى الكشف على الطيور وتقديم العلاج اللازم، كما نظّمت مديرية الطب البيطري بالغربية قافلة بيطرية موسّعة بقرية منشأة العياري بمركز قطور، تم خلالها علاج 671 حيوانًا و3100 طائر، إلى جانب تنفيذ أعمال الترقيم والتسجيل، والفحص التناسلي باستخدام جهاز السونار، وتقديم الإرشاد البيطري للمربين بالتنسيق مع جامعة طنطا.

فيما تم إطلاق قافلة بيطرية شاملة بالمنطقة الأثرية بنزلة السمان، في محافظة الجيزة، أسفرت عن علاج ورش وتجريع 3564 رأس ماشية، بالإضافة إلى عقد ندوتين توعويتين عن الأمراض المشتركة وأهمية التحصين، كذلك شهدت محافظة الدقهلية تنفيذ قافلة علاجية بقرية ميت العز، إدارة صهرجت الكبرى، تم خلالها تقديم الرعاية البيطرية لعدد كبير من الأبقار والجاموس والأغنام والطيور، مع تنفيذ أعمال الرش والتجريع والمسح التناسلي، وعقد لقاءات توعوية للمواطنين.

كما تم تنفيذ 24 قافلة بيطرية مجانية شاملة، بمحافظة الشرقية، أسفرت عن علاج 2204 حيوانات وتجريع 2528 حالة، وتقديم الخدمات البيطرية في مختلف التخصصات، شملت الترقيم والسونار والرعاية والتناسليات، بإجمالي 6798 خدمة بيطرية.

