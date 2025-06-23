شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: عقار شبرا المنهار صادر له قرار تنكيس وكان خاليا والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن عقار شبرا المنهار منذ قليل، صادر له قرار تنكيس، وتم إخلاؤه من السكان فى وقت سابق، وهو كان مكون من 4 أدوار وأرضى، ولم يسفر إنهياره عن إصابات أو وفيات.

وأضاف محافظ القاهرة ل الخليج 365، أن أغلب عقارات القاهرة قديمة و نعمل على المرور على العقارات لبيان مدى صلاحيتها واتخاذ اللازم لها وكذلك توعية السكان بصيانة العقارات.

وفى السياق تسبب عقار شبرا المنهار منذ قليل فى إنهيار جزئى بعقار مجاور له، بشارع الترعة البولاقية، وقرر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة إخلاء العقار المجاور، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة وكذلك معاينة العقارات المحيطة وبيان مدى تأثرها انشائيا من الانهيار.

وتلقى مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة بلاغا بانهيار العقار رقم 175 شارع الترعة البولاقية بشبرا المكون من أرضى و4 أدوار دون إصابات او وفيات.

ويتواجد بموقع الحادث قوات الحماية المدنية، ومسئولى الحى والغاز والكهرباء والاسعاف.