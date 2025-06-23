شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين مجلس الدولة ووزارة التموين لتحصيل مستحقات الدولة من الرسوم القضائية والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المستشار أحمد عبود – رئيس مجلس الدولة – صباح اليوم الإثنين، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمقر مجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية بالدقي، وذلك لتوقيع بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى دعم جهود الدولة في تحصيل الرسوم القضائية من الشركات والأفراد، عبر الاستفادة من قاعدة بيانات السجل التجاري في عمليات الاستعلام والبحث والتحري.

جاء التوقيع بحضور السادة المستشارين أعضاء المجلس الخاص، والأمين العام لمجلس الدولة، وعدد من قضاة وقاضيات المجلس، بالإضافة إلى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وقيادات وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأكد المستشار أحمد عبود أهمية هذا التعاون كخطوة نحو تحقيق الحوكمة المالية وتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة، خاصة في ما يتعلق بتحصيل مستحقات الخزانة العامة، مشيرًا إلى أن هذا البروتوكول يُسهم في تعزيز العدالة المالية من خلال تمكين مجلس الدولة من الوصول إلى البيانات الدقيقة التي تُعينه في أداء دوره القضائي بكفاءة.

من جانبه، أشاد الدكتور شريف فاروق بجهود مجلس الدولة في دعم منظومة التحول الرقمي والتكامل المؤسسي، مؤكدًا أن البروتوكول يمثل ثمرة تعاون متواصل بين الوزارة والمجلس، ويعكس الحرص المشترك على تقديم خدمات ذكية تسهّل على المواطنين وتحاصر محاولات التهرب من سداد مستحقات الدولة.

وفي ختام اللقاء، أعرب رئيس مجلس الدولة عن تقديره لوزير التموين والتجارة الداخلية، متمنيًا استمرار التعاون البنّاء بين الجانبين لخدمة الوطن وتحقيق الصالح العام.

توقيع بروتوكول تعاون بين مجلس الدولة ووزارة التموين

بروتوكول تعاون بين مجلس الدولة ووزارة التموين