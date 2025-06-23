شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: تنفيذ برنامج تدريبى لمعلمي المدارس الفنية والان مع تفاصيل الخبر

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بأنه تقرر تنفيذ برنامج تدريبى لمعلمى التعليم الفنى الصفين الرابع والخامس بجميع نوعيات التعليم على المناهج المطورة للصفين المشار إليهما، خلال الفترة من 24 يونيو إلى4 أغسطس 2025 وتعقد جلسات التدريب يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن ذلك فى ضوء الشركة المثمرة والتعاون الفعال بين الإدارة المركزية لأكاديمية معلمى التعليم الفني والمهنى (TVETA)، ومشروع دعم تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم الفنى 2.0، الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD).

واستمرارا للجهود التى بذلت خلال الفترة الماضية، وأسفرت عن تطوير وتحديث مناهج الصفين الرابع والخامس بكافة نوعيات التعليم الفنى الصناعى - الزراعى - التجارى - الفندقي، وذلك فى اطار الاستعداد للعام الدراسى 2025/2026.

وأوضحت الوزارة، أن يكون المبيت بمقر مبنى اتحاد الطلاب بالعجوزة على نفقة المتدربين الشخصية، ويستثنى من ذلك متدربو محافظات القاهرة الكبرى، ويصرف بدل انتقال عن أيام التدريب الفعلية عدا أيام الإجازات من خلال المشروع، يمنع منعا بانا اصطحاب أى مرافق إلى مقر التدريب، وفى حال مخالفة ذلك، سيتم استبعاد المخالف على الفور.