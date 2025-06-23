شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: مبادرة إنهاء قوائم الانتظار تهدف لإجراء العمليات الجراحية العاجلة مجانا والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار تهدف لإجراء العمليات الجراحية العاجلة للمواطنين بالمجان على نفقة الدولة أو تحت مظلة التأمين الصحي.

وتابعت وزارة الصحة والسكان : الفئة المستهدفة هم المواطنين الذين يحتاجون لتدخل جراحي عاجل ويتم الاستفادة من المبادرة عن طريق التسجيل على الموقع الإلكتروني.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان الانتهاء من إجراء 2 مليون و728 ألفاً و487 عملية جراحية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة فى التدخلات الجراحية الحرجة التى تشملها المبادرة منذ انطلاقها فى شهر يوليو عام 2018.

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة استقبلت 252 ألفا و788 اتصالا من مرضى قوائم الانتظار عبر الخط الساخن المخصص للمبادرة منذ بداية المشروع وحتى نهاية مايو الماضي، مشيرا إلى أن الحالات التى تمت متابعتها بداية من أول يوليو 2023 وحتى نهاية شهر مايو من العام الجاري بلغت 249 ألفاً و65 حالة.