شكرا لقرائتكم خبر عن النقابة العامة للنقل البري تسلم مستحقات صندوق الحوادث والكوارث لعدد من أعضائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أشرف الدوكار، رئيس النقابة العامة للنقل البري، أن النقابة تواصل أداء دورها الاجتماعي والإنساني تجاه أعضائها، من خلال صندوق الحوادث والكوارث، الذي يعد أحد أبرز أدوات الحماية النقابية للعاملين في قطاع النقل البري، في إطار حرص النقابة على الوقوف بجانب أعضائها وأسرهم في أوقات المحن والظروف الطارئة، منوها إلى أن الصندوق تم تفعيله وتطويره ليكون مظلة أمان حقيقية للعاملين في القطاع، ويضمن لهم الدعم اللازم حال التعرض لأي حوادث أو كوارث.

وأضاف الدوكار: نحن كمجلس إدارة ندرك تماما حجم المسؤولية تجاه العمال وأسرهم، وملتزمون بأن تصل المساعدات والدعم في أسرع وقت، وبأعلى درجات الشفافية والعدالة. وهدفنا أن يشعر كل عامل بأن النقابة هي سند حقيقي له، لا سيما في الظروف الصعبة.

جاء ذلك خلال فعالية خاصة اليوم بمقر النقابة الرئيسي، تم خلالها تسليم مستحقات صندوق الحوادث والكوارث لعدد من أعضاء الجمعية العمومية المستحقين، وذلك في لفتة تعكس التزام النقابة تجاه قواعدها العمالية في أوقات الأزمات، بحضور محمد جمال داود الأمين العام، وعادل عيسى أمين الصندوق، وسمير منطاش رئيس صندوق الحوادث والكوارث، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة.

وأشار "الدوكار" إلى أن النقابة تسعى باستمرار إلى تحسين أداء الصندوق وتوسيع قاعدة المستفيدين وتيسير الإجراءات، مؤكدا أن التضامن النقابي هو أحد الأعمدة التي تقوم عليها الحركة العمالية، وأن النقابة العامة للنقل البري ملتزمة بمواصلة هذا النهج.

أما عن مميزات صندوق الحوادث والكوارث، فهى:

1 - في حالة وفاة العضو الناتج عن حادث أثناء عمله يصرف للورثة (40000) جنيه.

٢ - في حالة العجز الكلي للعضو الناتج عن حادث أثناء عمله يصرف له (30000) جنيه.

3- يصرف (10000) جنيه للعضو في حالة الكسور وتركيب شرائح ومسامير الناتج عن حادث أثناء عمله وتعطله عن العمل أكثر من ( 45 يوما ) من تاريخ الحادث .

4- يصرف (5000) جنيها للعضو في حالة الإصابة بمرض الكانسر ، أو الغسيل الكلوي الناتج عن الفشل الكلوي ، أو الفشل الكبدي ، أو عمليات القلب المفتوح ، علي أن يكون المرض ناشئ بعد تاريخ العمل بهذه اللائحة .

5- يصرف (15000) جنيه في حالة بتر أحد الأطراف الناتج عن مرض أثناء عمله و المنهي للخدمه بشرط تسليم الرخصة .

6- في حالة وفاة العضو أو العجز الكلي المنهي للخدمه لاي سبب غير الحوادث أو بلوغ سن المعاش يصرف للعضو أو وكيله الشرعي في حالة الوفاه ( ثلاثون ضعف الاشتراكات ) التي تم سدادها للمشروع .

7- في حالة إنسحاب العضو من المشروع يصرف له 80٪ من قيمة الاشتراكات التي سددها للمشروع ، بعد تقديم العضو طلب كتابي برغبته في الانسحاب ، ويجوز له العدول عن هذا الطلب خلال ستة أشهر من انسحابه.