شكرا لقرائتكم خبر عن روبوت ذكى لمكافحة الحرائق.. مشروعات تخرج مميزة لطلاب الذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم طلاب جامعة حلوان التكنولوجية الدولية خلال المعرض الأول لمشاريع تخرج الفرقة الثانية قسم تكنولوجيا المعلومات بالكلية التكنولوجية، تلبي احتياجات سوق العمل الفعلية، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائي رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد البنداري المشرف الأكاديمي، الدكتور أسامة القبيصي عميد الكلية التكنولوجية، الدكتور حلمي الزغبي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور سيمون عزت رئيس قسم الذكاء الاصطناعي.

وعرض طلاب قسم الذكاء الاصطناعي مشاريع مميزة منها مشروع إبداعي بعنوان Smart Guard، وهو روبوت ذكي لمكافحة الحرائق. ويستخدم الروبوت مستشعرات حرارية ومستشعرات لهب للكشف عن الحرائق وإطفائها.

وقدم الطلاب مشروع Chess robotic arm وهو روبوت ذكي يلعب الشطرنج بشكل تفاعلي ضد لاعب بشري، وتعمل الذراع بواسطة متحكم وتستخدم كاميرا لرصد أماكن قطع الشطرنج باستخدام تقنيات الرؤية الحاسوبية بلغة بايثون، ويقوم الذكاء الاصطناعي بمعالجة حالة اللعبة وإرسال أوامر دقيقة لتحريك الذراع الروبوتي. وعرض الطلاب مشروع Vidscribe project، ويقوم المشروع بشكل أساسي على مساعدة المبتدئين في مجال صناعة المحتوى بحيث يأخذ عنوان الفيديو المطلوب من المستخدم ويقوم بعمل فيديو كامل.

كما قدم الطلاب مشروع Smart Ai Hospital وهو نظام ذكي لإدارة المستشفيات يربط بين جميع الأقسام، ويضمن النظام تقديم رعاية مستمرة، ويدعم الأطباء والإداريين من خلال توفير وصول كامل إلى البيانات. ويستفيد من المشروع المرضى والأطباء وطاقم المستشفى من خلال توفير رعاية متكاملة، ووصول فوري للبيانات.

ومشروع Face Recognition Attendance هو مشروع حضور ذكي يستخدم الذكاء الاصطناعي ومعالجة الصور لتسجيل حضور الطلبة تلقائيًا من خلال التعرف على الوجوه ومقارنتها، ويقلل النظام من الخطأ والتلاعب.

كما عرضوا مشروع My University، ويهدف إلى تطوير منصة رقمية متعددة المنصات لخدمة الجامعات، وتعمل على تبسيط العمليات الأكاديمية مثل الجداول الدراسية والحضور والدرجات والإشعارات. وتدعم المنصة المحاضرات والاجتماعات عبر الإنترنت، واستضافة الامتحانات وتوليد الجداول تلقائيًا.

و قدموا مشروع Bot Mimic الذي يتضمن تصميم وتنفيذ ذراع روبوتي ذكي باستخدام تقنيات متقدمة مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد وأجهزة الاستشعار القابلة للارتداء، حيث يعمل الذراع ضمن مساحة عمل محددة ويتفاعل مباشرة مع المستخدمين من خلال ألعاب تفاعلية، مما يعزز من التفاعل بين الإنسان والروبوت ويدعم الذراع كلاً من التحكم اليدوي والحركة المتزامنة.

هذا بالإضافة إلى مشروع قفاز UniSign وهو جهاز ذكي يساعد ذوي الإعاقة السمعية أو النطقية على التواصل. يقوم بتحويل إشارات لغة الإشارة إلى نص مكتوب باستخدام الذكاء الاصطناعي، كذلك مشروع ANUBIS Application ويعد متعدد المنصات (سطح المكتب، الويب، الجوال) ويهدف إلى توثيق وعرض التراث الثقافي والتاريخي الغني لمصر القديمة. يدمج التطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة مثل الرؤية الحاسوبية والمساعد الذكي متعدد اللغات، ويوفر التطبيق معلومات تاريخية تفصيلية عن عصور المملكة القديمة والوسطى والحديثة. ومشروع WeatherNow يهدف إلى تسهيل معرفة حالة الطقس بشكل لحظي. ويقوم بالتنبؤ بحالة الطقس اعتمادًا على الزمان والمكان، ويخبر المستخدم بوجود أمطار محتملة،أو تغيرات في درجات الحرارة، أو رياح محملة بالأتربة.

كذلك قدّم الطلاب مشروع FIRFighter Robot وهو روبوت ذكي لمكافحة الحرائق، هذا بالإضافة إلى مشروع Smart Car Parking لإدارة مواقف السيارات، ومشروع Text to Speech وهو نظام مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحليل ملاحظات العملاء على الفور، ويساعد النظام الشركات على توفير الوقت واكتشاف المشكلات مبكرًا، ومشروع Alpha Heart لمراقبة العلامات الحيوية وحجز المواعيد الطبية وتحديد المستشفيات والصيدليات القريبة، وتبسيط التواصل بين الأطباء والمرضى، ومشروع Face Recognition System صُمم لتبسيط عمليات تسجيل حضور الطلاب، ومشروع SMART CITY لتحسين جودة الحياة في المدن من خلال دمج تقنيات متقدمة مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

وكذلك مشروع SMART SIGHT وهو نظام ذكي للإرتداء على شكل نظارة، يهدف إلى مساعدة المكفوفين وضعاف البصر على التنقل والتفاعل مع البيئة المحيطة.