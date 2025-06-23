شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يناقش تفعيل اتفاقية التوأمة مع وفد شنشي الصينية والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة وفدًا رفيع المستوى من مقاطعة شنشي الصينية برئاسة هاو هوي جيه عضو اللجنة الدائمة للجنة الحزب الشيوعي الصيني بمقاطعة شنشي، وأمين لجنة الحزب الشيوعي بمدينة يان آن ، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين المحافظة ومقاطعة شنشي في مختلف المجالات خاصة التجارة والاستثمار، والثقاقة، والتعليم، والبيئة، والطاقة.

ورحب محافظ القاهرة بالوفد ، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والصين اللتان تتشابهان فى قدم التاريخ والحضارة ، والتي تتجسد حاليًا في العلاقة الوثيقة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والرئيس الصينى شي جين بينغ ، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تمثل خطوة جديدة نحو توطيد التعاون المحلي بين القاهرة وشنشي، خاصة في ظل ما تتمتع به المدينتان من مكانة استراتيجية وقدرات اقتصادية وثقافية كبيرة.

وأضاف محافظ القاهرة أن محافظة القاهرة ترتبط باتفاقيات توأمة وتعاون مع مدن صينية عدة للتعاون وتبادل الخبرات.

واستعرض محافظ القاهرة خلال اللقاء جهود محافظة القاهرة في مجالات التنمية المستدامة، وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى مكانة القاهرة كمركز حضاري، ووجهة سياحية واقتصادية.

وتناول اللقاء الفرص المتاحة لتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات البنية التحتية ، والطاقة المتجددة ، كما تم بحث آليات تعزيز التبادل الثقافي والتعليمي بين المدينتين.

ودعا محافظ القاهرة إلى تنظيم فعاليات مشتركة لإبراز التراث الثقافي لكلا المدينتين.

من جانبه أعرب هاو هوى جيه عن سعادته بزيارة القاهرة ولقاء مسؤوليها، مؤكدًا على أهمية العلاقات الصينية المصرية التي تشهد تطورًا كبيرًا على مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى أن مقاطعة شنشي تمتلك موارد سياحية وثقافية متنوعة.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع على أهمية تفعيل اتفاقية التوأمة بين القاهرة وشنشي التى تم توقيعها ٢٠٠٨ وتهدف إلى تعميق الروابط بين شعبي المدينتين.