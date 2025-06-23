شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: تحليل أكثر من 33 ألف عينة بالمركزي لمتبقيات المبيدات خلال مايو والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، بمركز البحوث الزراعية، قد انتهي من تحليل أكثر من 33 ألف عينة من السلع الغذائية من الجهات الرقابية والعملاء، خلال شهر مايو الماضي.

وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، في تقرير رسمي استعرضت خلاله جهود وأنشطة المعمل خلال مايو الماضي، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، بزيادة القدرة الاستيعابية والتطوير والتحديث المستمر المعامل، في إطار الدور الذي يقوم به المعمل في دعم الصادرات الغذائية المصرية ومنظومة الرقابة على المنتجات الغذائية بالأسواق المحلية.

وأشارت إلى أن العينات التي تم تحليلها شملت: عينات للصادرات من السلع الغذائية تخطت 4 آلاف عينة بنسبة قدرت بحوالي 16%، فضلا عن تحليل عينات للواردات من السلع الغذائية بلغت أكثر من 7 آلاف عينة تقريبا بنسبة قدرت بحوالي 22% تقريبا، اضافة إلى عينات سلع غذائية للعملاء بلغت أكثر من 20 ألف عينة تقريبا بنسبة قدرت بحوالي 61% من إجمالي عدد العينات التي تم تحليلها بالمعمل لشهر مايو، اضافة الى فحص أكثر من 1000 عينة لمشروع الرصد الوطني.

واوضحت مدير المعمل، أن شهر مايو الماضي، قد شهد تجديد منح المعمل شهادتي الصحة والسلامة المهنية وإدارة البيئة، وفقًا لتوصية لجان المراجعة الدولية التي أنهت زيارتها لمراجعة أنظمة الجودة المطبقة بالمعمل في مجال الصحة والسلامة المهنية وإدارة البيئة، وذلك للعام الثالث على التوالي مؤكدة على تميز المعمل في تطبيق المعايير الدولية للجودة في جميع أقسامه وخدماته والذي يعكس إستراتيجيته للسير وفق خطة ورؤية المعمل المستقبلية.

واضافت أنه تم أيضا تنظيم البرنامج التدريبي الدولي " للكشف عن متبقيات المبيدات وعن العناصر الثقيلة في الأغذية" لمتخصصين من دولة موريتانيا بمركز التدريب التابع للمعمل، في إطار التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتنسيق مع هيئة الطاقة الذرية المصرية، كما استقبل المعمل أيضا زيارة سفير أوزبكستان بالقاهرة والوفد المرافق، تلبية للدعوة التي وجهها له علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال لقائهما، لتعزيز التعاون في مجال البحث العلمي الزراعي، والاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال، وقد رافقه الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقالت عبداللاه أن المعمل قد شارك أيضا في البرنامج التدريبي الدولي حول" سلامة ومراقبة المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني"، الذى نظمته الوكالة الأوروبية التنفيذية للصحة والرقمنة بأسبانيا، كذلك حضور ويبينار حول: "تعزيز ممارسات سلامة الغذاء ودعم الابتكار في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، ضمن مبادرة تأسيس الشبكة الإقليمية لأبحاث وسلامة الغذاء ومركز الابتكار، تحت مظلة منظمة الأغذية والزراعة (الفاو).

واوضحت مدير المعمل، أنه تم بالتعاون مع كروب لايف مصر تنظيم ورشة عمل لدعم منتجي ومصدري العنب بمحافظة المنيا، كذلك تم المشاركة فى مؤتمر ومعرض "مركز البحوث الزراعية للإبتكار وريادة الأعمال نحو تنمية زراعية مستدامة"، والمعرض الدولي لمكونات التصنيع الغذائي، كذلك شارك في ندوة علمية حول "فاعلية إطلاق برنامج العمل الجديد لأفق أوروبا لعام 2025"، وورشة عمل حول "نشر ثقافة التغذية بالمستنبتات العضوية لتعزيز المناعة والحد من أمراض العصر"، وسيمينار حول "تعزيز القياس لتحسين القدرة التنافسية فى الإقتصاد المصرى".

واضافت أنه تم أيضا تدريب بعض أعضاء الهيئة البحثية بالمعمل فى مجال "الفحص الظاهري للعينات الغذائية " بالمعمل، كذلك تم تدريب وإعداد صف ثانِ من الكوادر الفنية للعمل بنظام الجودة المتبع فى معامل سلامة الغذاء طبقاً لمواصفة الأيزو الخاصة بإعتماد المعامل، كذلك المشاركة في ورشة عمل حول "توطين صناعة المبيدات في مصر"، كما تم تنظيم سيمنار لأعضاء الهيئة البحثية والهيئة البحثية المعاونة حول"أحدث التقنيات العلمية فى مجال الفحص الميكروبي فى الأغذية والبيئة"، وذلك في إطار تحسين وتطوير خدمات المعمل لدعم المنتجين والمصدرين.