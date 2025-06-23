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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توضح 6 خطوات لتعزيز العلاقة بين الأب والأبناء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالإثنين، 23 يونيو 2025 02:43 م
كشفت وزارة الصحة والسكان عن 6 خطوات لتعزيز العلاقة بين الأب والأبناء لحمايتهم من خطر الإدمان والتى تتضمن :-
- بناء واستمرار الثقة والصراحة
- المحافظة على أجواء عائلية مريحة
- تفهم مشاكل الأبناء في جو من المحبة والصداقة
- التحدث معهم والإصغاء إليهم
- إتاحة الفرصة لهم ليعبروا عن مشاعر الحزن أو الخوف أو القلق
- تدريبهم على أن حل المشاكل لا يكون بالهروب منها بل بمواجهتها وتحمل المسؤولية
وزارة الصحة توضح 6 خطوات لتعزيز العلاقة بين الأب والأبناء
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