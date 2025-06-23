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وزارة الصحة توضح 6 خطوات لتعزيز العلاقة بين الأب والأبناء

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الإثنين، 23 يونيو 2025 02:43 م

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 6 خطوات لتعزيز العلاقة بين الأب والأبناء  لحمايتهم من خطر الإدمان والتى تتضمن :-


- بناء واستمرار الثقة والصراحة

- المحافظة على أجواء عائلية مريحة

- تفهم مشاكل الأبناء في جو من المحبة والصداقة

- التحدث معهم والإصغاء إليهم

- إتاحة الفرصة لهم ليعبروا عن مشاعر الحزن أو الخوف أو القلق

- تدريبهم على أن حل المشاكل لا يكون بالهروب منها بل بمواجهتها وتحمل المسؤولية


وزارة الصحة توضح 6 خطوات لتعزيز العلاقة بين الأب والأبناء


 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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