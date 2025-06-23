شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجب حضور الراغبين في الزواج معا لنفس مركز إجراء التحاليل؟ وزارة الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان: لا يشترط التواجد سويًا لإجراء التحاليل الخاصة بفحص المقبلين على الزواج ويمكن عمل الفحوصات منفصلة لكل فرد في مراكز مختلفة ولا يشترط نفس المركز أو نفس التاريخ.

وتتضمن خطوات إجراءات فحص المقبلين على الزواج الآتى:



1- اسأل عن غرفة المشورة للمقبلين على الزواج.

2- توجه لأقرب وحدة صحية من وحدات فحص المقبلين على الزواج لإجراء الفحوصات الطبية وطباعة شهادة النتائج.

3- احرص على إجراء فحوصاتك الطبية قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يوما.

4- استلام نتائج الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج خلال 14 يوما من إجراء التحاليل.

5- تتم مناقشة النتائج فى جلسة مشورة تتسم بالسرية والخصوصية لكل طرف من الطرفين.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه لمعرفة أقرب وحدة صحية يمكنك الاتصال بالخط الساخن 15335.



