شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة ترفع 650 طن مخلفات من نفق الفكهانية فى العمرانية والان مع تفاصيل الخبر

اطّلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على نتائج الحملات المكثفة التي نفذتها المحافظة لرفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة أسفل الطريق الدائري بنفق الفكهانية.

وأسفرت الحملات عن رفع نحو 650 طنًّا من المخلفات والقمامة والرتش حتى الآن من النفق من خلال 31 نقلة باستخدام معدات وسيارات هيئة النظافة والتجميل وذلك على مدار يومين مع إعادة فتح النفق أمام حركة سير المركبات.

وأكد المهندس عادل النجار أن المحافظة مستمرة في تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بجميع الأحياء، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على الصحة العامة.

ومن جانبه، أشار اللواء محمد الضبيعي، رئيس هيئة النظافة والتجميل، إلى أن الحملة التي أُجريت بتوجيهات المحافظ جاءت بمشاركة معدات وفرق عمل الهيئة، وشملت: لودر، و7 سيارات نصف نقل، بالإضافة إلى سيارة كنس آلي، وسيارة مياه، إلى جانب فرقة من عمال النظافة مزودة بالأدوات اللازمة للتجريد، وفرقة متابعة ميدانية.