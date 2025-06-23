شكرا لقرائتكم خبر عن الامتحان فى جيبك.. أقوى مراجعة فى مادة التاريخ للثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

يستمر ”الخليج 365” تقديم خدماته التعليمية لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، حيث يقدم مراجعة شاملة لـ مادة التاريخ ضمن سلسلة مراجعاته النهائية، إذ يستعد الطلاب لأداء الامتحان المقرر يوم الخميس 26 يونيو 2025، وذلك بعد الانتهاء من امتحان اللغة العربية.

وتتضمن المراجعة مجموعة من أهم الأسئلة المتوقعة ونماذج تدريبية على نمط التقييم الحديث، ويقدمها نخبة من أبرز معلمي المادة، في بث مباشر متاح عبر ”الخليج 365”، بما يسهل على الطلاب المراجعة من أي مكان وفي أي وقت.



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وكانت قد أوضحت وزارة التربية والتعليم شكل الامتحان وعدد الأسئلة وطبيعتها في كل مادة، مشيرة إلى أن الدرجات موزعة على جزئيات الامتحان وهناك أسئلة بدرجة وأسئلة أخرى بدرجتين. وفيما يخص امتحان التاريخ، يشمل 46 سؤالًا، بينها 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

وتأتي هذه الخطوة من ”الخليج 365” استمرارًا لدوره في دعم الطلاب وتيسير المراجعة خلال موسم الامتحانات، عبر تقديم محتوى تعليمي مجاني، متاح عبر بوابة الثانوية العامة على موقعه الرسمي.