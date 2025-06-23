شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: تسكين المتضررين من عقار حدائق القبة بوحدات بديلة بـ15 مايو والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن أجهزة المحافظة وفرت وحدات سكنية لعدد من المتضررين من حادث انهيار عقاري حدائق القبة الذى حدث قبل أيام، بشارع أبو سيف من الخليج المصرى بحى حدائق القبة.

وأضاف محافظ القاهرة لـ الخليج 365 أنه من المقرر أن يزور الأهالي في الوحدات الجديدة بمدينة 15 مايو للاطمئنان عليهم وعلى إجراءات تسكينهم، حرصا على حل أي مشاكل تواجههم.

وأوضح محافظ القاهرة أن المحافظة تمكنت من شراء عدد من الوحدات السكنية من وزارة الإسكان والتي يتم طرحها ضمن وحدات الإسكان الاجتماعى لتكون جاهزة لاستقبال المتضررين في الأحداث الطارئة.

كان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، تلقيا الجمعة الماضى بلاغًا بانهيار العقارين، وأحد العقارين مكون من أرضى و5 أدوار وخالى من السكان والآخر مكون من أرضى و4 أدوار، كما تم إخلاء العقار رقم 18 احترازيًا من السكان لحين التأكد من عدم تضرره من حادث الانهيار.