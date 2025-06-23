شكرا لقرائتكم خبر عن "معلومات الوزراء" يسلّط الضوء على نموذج ملهم من أصحاب الهمم: نيرة عصام تتحدى متلازمة داون بالموسيقى والتمثيل والان مع تفاصيل الخبر

في إطار حرص مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على إبراز نماذج النجاح من أصحاب الهمم، نشر المركز عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي قصة ملهمة عن العازفة الموهوبة نيرة عصام، التي استطاعت أن تتحدى متلازمة داون، وتشق طريقها في مجالي العزف والتمثيل، ضمن سلسلة حلقات برنامج "قادرون"، الذي يسلط الضوء على قصص التميز والإبداع لأصحاب الهمم في مختلف المجالات.

وخلال الفيديو، أعربت نيرة عصام، الطالبة في معهد الكونسرفتوار، عن شغفها بعزف آلة "الفلوت"، مؤكدة أن الموسيقى تمثل جزءًا أساسيًا من حياتها، وأنها تحلم بأن تصبح عازفة فلوت مشهورة.

كما تضمن الفيديو لقاءً مع السيدة علياء حامد، والدة نيرة، التي أوضحت أن نيرة وُلدت مصابة بمتلازمة داون، وأنها سارعت إلى عرضها على طبيب مختص قدم لها ولأسرتها الإرشادات اللازمة للتعامل مع الحالة، مشيرة إلى أنها لاحظت موهبة نيرة الموسيقية منذ سن مبكرة، مما دفعها إلى إلحاقها بأكاديمية الكونسرفتوار لصقل تلك الموهبة.

وأشادت نيرة بالدعم المادي والمعنوي الذي تلقته من والديها، مؤكدة أن تميزها لا يقتصر على الفن فقط، بل يمتد إلى الرياضة أيضًا، حيث تمارس الفروسية، وقد حصلت على ميداليتين ذهبيتين، بالإضافة إلى فضية وبرونزية في السباحة وكرة السلة.

وفي سياق متصل، كشفت نيرة عن نشاطها في مجال التمثيل، حيث شاركت في العرض المسرحي "فرحة" بأكاديمية الفنون، معربة عن طموحها في الجمع بين التمثيل والعزف لتقديم فن هادف يعكس قدرات أصحاب الهمم.

وتُعد قصة نيرة عصام نموذجًا مُلهمًا يجسد ما يتمتع به أصحاب الهمم من إرادة وعزيمة وقدرة على تحقيق النجاح والتميز في مختلف المجالات، كما تعكس في الوقت نفسه اهتمام الدولة المتنامي بذوي الهمم، وسعيها الدائم إلى دمجهم في كافة مناحي الحياة، وتوفير البيئة الداعمة لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم.