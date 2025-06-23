شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس الثورى الإيرانى: أطلقنا صواريخ تعمل بالوقود الصلب ونفذنا عملية مركبة والان مع تفاصيل الخبر

قال الحرس الثوري الإيراني: أطلقنا صواريخ تعمل بالوقود الصلب ونفذنا عملية مركبة بالمسيرات الذكية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وصعّدت إيران من هجماتها على إسرائيل، اليوم الإثنين، بإطلاق أربع رشقات صاروخية متتالية استهدفت مواقع عسكرية واقتصادية، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار من الشمال وحتى الجنوب، بما فيها القدس المحتلة وتل أبيب.

ويتواصل التصعيد غير المسبوق بين إسرائيل وإيران، الذي بدأ بهجوم إسرائيلي واسع لـ"ضرب برنامج إيران النووي" في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، وهو ما ردت عليه طهران بضربات بالصواريخ والمسيّرات ضد عشرات الأهداف في إسرائيل بعملية أطلقت عليها "الوعد الصادق 3".