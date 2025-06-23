شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الإيرانية: الاعتداءات الإسرائيلية طالت مبنى الهلال الأحمر فى طهران والان مع تفاصيل الخبر

قالت الحكومة الإيرانية: الاعتداءات الإسرائيلية طالت مبنى الهلال الأحمر في طهران، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

صعّدت إيران من هجماتها على إسرائيل، اليوم الاثنين، بإطلاق أربع رشقات صاروخية متتالية استهدفت مواقع عسكرية واقتصادية، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار من الشمال وحتى الجنوب، بما فيها القدس المحتلة وتل أبيب.

ويتواصل التصعيد غير المسبوق بين إسرائيل وإيران، الذي بدأ بهجوم إسرائيلي واسع لـ"ضرب برنامج إيران النووي" في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، وهو ما ردت عليه طهران بضربات بالصواريخ والمسيّرات ضد عشرات الأهداف في إسرائيل بعملية أطلقت عليها "الوعد الصادق 3".