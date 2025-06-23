شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لو قصفت إيران مفاعل ديمونة الإسرائيلى النووى؟.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

عقب الهجوم الذى شنته الولايات المتحدة الأمريكية على أهم 3 مواقع نووية فى إيران، تعالت التهديدات الإيرانية ومن بينها التهديد باستهداف مفاعل ديمونة النووى الإسرائيلى، الذى يعد أساس برنامج إسرائيل النووي.

تمتلك إسرائيل نحو 90 رأسًا نوويًا، ولديها من المواد ما يكفي لإنتاج 300 سلاح نووي إضافي، في ظل تطوير متواصل لمفاعل "ديمونة" وتحسينات أمنية وتقنية أُجريت عليه مؤخرًا، وفق "سي إن إن".



وتشير تقارير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، إلى أن تل أبيب أجرت العام الماضي تجربة على نظام دفع صاروخي قد يكون مرتبطًا بصواريخ "أريحا" الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية.

مفاعل ديمونة خطر نووي محتمل وتحذيرات من كارثة بيئية عند استهدافه

إن "مفاعل ديمونة" صُمم أساسًا لإنتاج البلوتونيوم المستخدم في تصنيع الأسلحة النووية، ويُعرف تقنيًا باسم "مفاعل إنتاجي" (Breeder Reactor).وهذا النوع من المفاعلات، يعتمد على تحويل اليورانيوم الطبيعي إلى بلوتونيوم ويختلف عن مفاعلات الطاقة المدنية، مثل "بوشهر"، إذ لا يحتوي على كميات هائلة من الوقود النووي، كما أن نسبة تخصيب اليورانيوم فيه منخفضة جدًا لا تتجاوز 1%.

وحذرت وكالة الطاقة الذرية الأمريكية، من أن هجومًا صاروخيًا واسعًا قد يؤدي إلى تسرب "الماء الثقيل" المشبع بالمواد المشعة، ما قد يتسبب في حرائق وانفجارات، تنبعث منها سُحب إشعاعية محمولة بالرياح نحو مناطق سكنية، مهددةً حياة السكان والنباتات والحيوانات والتوازن البيئي على مدى زمني طويل.

واستهداف المفاعل يمثل "كارثة بيئية كبرى"، حيث إن المنطقة الحرجة حول المفاعل، بحسب وكالة الطاقة الذرية الدولية، لا تتجاوز 5 كيلو مترات.

