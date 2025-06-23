شكرا لقرائتكم خبر عن غدا طقس شديد الحرارة وارتفاع بالرطوبة وشبورة والعظمى بالقاهرة 35 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء 24 يونيو 2025، طقس حار إلى شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية معتدل الحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر.

ومتوقع غدا ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من (3:2) درجات مئوية، وشبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا من (8:4 صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 35 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 30 درجة.

الصغرى 21 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 28 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 38 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 41 درجة.

الصغرى 27 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 40 درجة.

الصغرى 27 درجة.